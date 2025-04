Barcellona-Inter: i precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Stadio di Montjuïc, mercoledì 30 aprile, ore 21.00

I precedenti di Barcellona-Inter

La storia tra Barcellona e Inter nelle competizioni europee è ricca di fascino e intensità: 16 i confronti totali, con il Barcellona vincente in otto occasioni, cinque pareggi e tre successi nerazzurri. Tuttavia, gli ultimi precedenti sorridono alla squadra di Inzaghi, capace di imporsi 1-0 al Meazza e di conquistare un preziosissimo 3-3 al Camp Nou nella fase a gironi della Champions League 2022/23. Questo sarà soltanto il secondo incrocio tra Barcellona e Inter nella fase a eliminazione diretta della Coppa dei Campioni/Champions League: il precedente risale alla storica semifinale della stagione 2009/10, culminata con il trionfo nerazzurro grazie al 3-2 complessivo (3-1 a San Siro, 0-1 al Camp Nou), tappa fondamentale verso la conquista del Triplete.

Come seguire Barcellona-Inter IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20:30, sia attraverso i report dell'incontro.

Barcellona-Inter, dove vederla in diretta TV

In chiaro sul Canale NOVE.

Barcellona-Inter, dove vederla in LIVE streaming

Su app Amazon Prime Video attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera).

Barcellona-Inter su Prime Video e NOVE: i telecronisti

La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Gli indisponibili della partita

Barcellona: Robert Lewandowski (infortunato), Alejandro Baldé (infortunato), Marc Casadò (infortunato), Marc Bernal (infortunato)

Inter: Benjamin Pavard (infortunato), Joaquin Correa (fuori lista UEFA)

L’arbitro della partita

L’arbitro della semifinale di andata di Champions League sarà il francese Clement Turpin.

SITUAZIONE DISCIPLINARE

DIFFIDATI

Barcellona: nessuno

Inter: nessuno

Le conferenze della vigilia

Flick: «L’Inter è una delle squadre migliori in Europa, difende bene e noi dobbiamo concentrarci. Siamo pronti per affrontare questa grande partita. La Champions League è una grande opportunità per l’Inter. È completamente diverso. D’ora in poi, qualsiasi squadra darà il 100% e i precedenti non contano più». Qui la conferenza stampa integrale di allenatore e Lamine Yamal.

Inzaghi: «Veniamo da una brutta settimana che non cancella il lavoro fotto, ma sappiamo che dovevamo fare meglio. Abbiamo analizzato anche quello che è successo nell’ultima partita di campionato. L’impegno, la dedizione e l’attaccamento alla maglia non posso dire nulla. Mettono un impegno folle in campo, la testimonianza che dico io ai microfoni l’hanno avuta anche loro con l’applauso della curva a fine partita. La nostra gente ha capito quanto la nostra squadra abbia messo tutto in campo». Qui la conferenza stampa integrale di allenatore e Lautaro Martinez.