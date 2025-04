Barcellona-Inter, dove vedere la semifinale di Champions League in chiaro!

La grande sfida tra Barcellona e Inter, valida per l’andata della semifinale di Champions League 2024/25, sarà visibile gratuitamente in chiaro per tutti gli appassionati di calcio.

IN CHIARO – Il match è in programma oggi, mercoledì 30 aprile, con calcio d’inizio alle ore 21:00, e si disputerà allo Stadio Olimpico Lluís Companys, l’attuale casa del club blaugrana durante i lavori di ristrutturazione del Camp Nou. Barcellona-Inter, semifinale di andata di Champions League, sarà trasmessa in esclusiva streaming su Amazon Prime Video, piattaforma che detiene i diritti per una partita a settimana del mercoledì di Champions League. Gli abbonati al servizio potranno seguire la sfida attraverso l’app Prime Video disponibile su smart TV, smartphone, tablet, computer e console da gioco. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Barcellona-Inter, dove vedere la partita in chiaro!

GRATUITAMENTE – Ma la notizia più rilevante per i tifosi è che Barcellona-Inter sarà visibile anche in chiaro sul canale NOVE (numero 9 del digitale terrestre). La trasmissione dell’evento è stata garantita grazie all’applicazione della delibera dell’AgCom del 2012, che impone la messa in onda in chiaro degli eventi calcistici ritenuti di interesse nazionale. Tra questi figurano le semifinali e la finale di Champions League nel caso in cui sia coinvolta una squadra italiana. L’emittente Warner Bros. Discovery, che gestisce il canale NOVE, ha dunque acquisito i diritti per trasmettere l’attesissima gara anche per chi non dispone di un abbonamento a Prime Video. Il collegamento avrà inizio alle ore 19:30. Inter-News.it coprirà come sempre tutto l’evento pre e post partita con notizie aggiornate prima e dopo la partita con le interviste dei tesserati.