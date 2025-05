Barcellona-Inter 3-3, i cinque dati statistici che potresti non sapere

Incredibile semifinale di andata di Champions League con Barcellona e Inter che pareggiano 3-3 al Montjuic. Di seguito alcune curiosità e dati statistici su Barcellona-Inter.

BARCELLONA-INTER 3-3: CURIOSITÀ E DATI STATISTICI DELLA PARTITA

7 – Cinquantesima panchina in Champions League per Simone Inzaghi, che diventa così il 7° allenatore italiano a raggiungere questo traguardo: record per una singola nazione. Il tecnico dell’Inter raggiunge in questa speciale classifica, allenatori del calibro di: Carlo Ancelotti, Fabio Capello, Massimiliano Allegri, Marcello Lippi, Roberto Mancini e Luciano Spalletti.

1 – Quello di Marcus Thuram dopo 30 secondi è il gol più veloce segnato in una semifinale nella storia della Champions League. Il francese ha subito timbrato in Barcellona-Inter, zittendo il Montjuic di tacco.

1 – Denzel Dumfries è il primo giocatore dell’Inter a segnare una doppietta in semifinale di Champions League. Di mezza rovesciata il primo gol e con uno stacco imperioso nel secondo. L’olandese è stato un autentico fattore.

200 – Entrando all’81’ della semifinale d’andata contro il Barcellona il difensore taglia il prestigioso traguardo delle 200 partite giocate in nerazzurro. Un traguardo importante, che racchiude cinque anni di grande lavoro e professionalità.

250 – Traguardo prestigioso per Alessandro Bastoni, che scendendo in campo nella semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona ha raggiunto quota 250 partite in nerazzurro.