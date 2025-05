Barcellona, altro forfait con l’Inter! Flick trova una soluzione alternativa

Flick dovrà fare a meno di Baldé per Inter-Barcellona: il rientro del difensore slitta ancora. L’allenatore dei blaugrana è a caccia di nuove soluzioni per la sfida di Champions League.

ASSENZA – Come l’Inter, anche il Barcellona continuare a fare i conti con gli infortuni prima del decisivo scontro diretto di San Siro in programma martedì. Dalla gara di campionato dei blaugrana, in scena ieri quasi in contemporanea con quella dei nerazzurri col Verona, Hans-Dieter Flick esce con una vittoria in rimonta ma anche con nuovi problemi. Le cattive notizie per gli spagnoli, però, arrivano anche dai lungo degenti. Alejandro Baldé, che rispetto agli altri infortunati Robert Lewandowski e Jules Koundé, sembrava quello maggiormente in grado di rientrare in tempo per Inter-Barcellona, non ce la farà.

Barcellona, slitta il rientro di Baldé: ecco le ipotesi di Flick contro l’Inter

RIENTRO SLITTATO – A lanciare la notizia è il portale spagnolo DIARIO AS , che spiega come il ritorno a disposizione di Baldé sia praticamente ormai escluso entro martedì. Giovedì, quando il difensore classe 2003 sarebbe dovuto tornare ad allenarsi, hanno iniziato a suonare i primi campanelli d’allarme. Tanto che il programma di rivederlo in campo anche solo per qualche minuto contro il Valladolid, in vista del rientro completo contro l’Inter, è stato annullato. Flick ora può sperare di poter riavere Baldé in vista del derby contro il Real Madrid in programma l’11 maggio.

LA SOLUZIONE ALTERNATIVA – Flick, dunque, dovrà fare a meno di Baldé per il ritorno della semifinale di Champions League. L’assenza mette l’allenatore del Barcellona nelle condizioni di pensare a nuove soluzioni. Secondo il portale spagnolo, l’idea principale è quella di schierare una difesa a quattro, con Inigo Martinez sulla fascia sinistra e Eric Garcia su quella destra. Al centro, invece, viaggiano per la maglia da titolare dal primo minuto Ronald Araújo e Pau Cubarsí. Le dichiarazioni che Flick rilascerà alla vigilia della sfida contro l’Inter saranno certamente utili per saperne di più, anche sulle condizioni di un altro importante giocatore che il Barcellona dovrebbe ritrovare.