Balotelli: “L’Inter mi ha dato tanto. Lukaku mi piace, ma Lautaro Martinez…”

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” ha intervistato Mario Balotelli. L’attaccante del Brescia ha citato anche l’Inter e ha parlato di Lukaku e Lautaro Martinez.

MILAN E INTER – «Il Milan è il Milan. Ma al tempo stesso non ho alcun problema con l’Inter, non io almeno. L’Inter mi ha dato tanto, tutto è partito da lì, il settore giovanile, Mancini, la gente. Mancini è la principale figura della mia carriera, le due occasioni in cui abbiamo discusso aveva sempre ragione lui. In particolare la volta della foto che fece il giro del mondo: si incazzò per un brutto intervento in scivolata su un compagno».

ALTRI ATTACCANTI – «Il calcio è la mia vita. Agli altri non sembra che sia così? Non ho mai cercato di convincere nessuno. Mi piace Lukaku, chi dice che non è veloce ne capisce poco. Ma è Lautaro che mi ha impressionato. Un altro fortissimo è Higuain, però se devo fare un nome dico Dybala, io sono un Dybala fan, è un giocatore pazzesco».

Fonte: Ivan Zazzaroni – Il Corriere dello Sport