Balogun soddisfa l’Inter, non Inzaghi! Un modo per far felici tutti

Balogun è l’attaccante individuato dall’Inter per prendere di fatto il posto di Romelu Lukaku in attacco. Un giocatore giovane con grande margine di crescita ma tecnicamente diverso dalle caratteristiche richieste da mister Simone Inzaghi. Con il mercato ancora aperto, c’è solo un modo per soddisfare entrambe le parti, ma non dipenda da nessuna delle due.

SODDISFAZIONE A METÀ – Dopo l’addio a Gianluca Scamacca sempre più vicino all’Atalanta, il nome di Folarin Balogun è quello che più intriga la dirigenza dell’Inter sia per una questione di prospettiva, sia dal punto di vista tecnico. È di un parere diverso Simone Inzaghi, che dopo l’addio di due giocatori esperti come Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, preferirebbe un giocatore di ruolo e con più esperienza. Balogun da questo punto di vista, oltre a non aver mai giocato in Serie A, è ancora molto giovane e fin qui ha giocato solo in Ligue 1. Inoltre, ha caratteristiche diverse da quelle richieste dal mister. All’età di 22 anni, Balogun potrebbe rappresentare per l’Inter un ottimo affare soprattutto in ottica futura e in caso di una possibile rivendita. Intanto il giocatore non è stato neanche convocato nel corso della finale Community Shield di tra Arsenal e Manchester City.

BALOGUN NON FA FELICI ENTRAMBI, CORREA SÌ

Come già ribadito, Inzaghi non ha mai detto di non volere Balogun, ma semplicemente preferirebbe all’Inter un giocatore dalle caratteristiche diverse. Un modo per far felice tecnico e società c’è, e non dipende da nessuna delle due parti, bensì da Joaquin Correa e dalle offerte che deciderà di prendere in considerazione. Da qualche settimana l’argentino ha deciso di ascoltare le richieste che arrivavano dall’Arabia Saudita, ma fin qui niente di serio. Una sua possibile cessione aprirebbe le strade per l’attaccante tanto richiesto da Inzaghi, un identikit che riporterebbe inevitabilmente ai profili di Alvaro Morata o Mehdi Taremi, o al massimo Norberto Beto dell’Udinese.