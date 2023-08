Balogun-Inter, 2 aspetti tracciati! Occhio alla prima giornata − Sky

Aggiornamenti sul fronte Folarin Balogun. L’Inter lavora per portarlo a Milano, sarà importante anche la prima giornata della nuova Premier League

DUE ASPETTI − L’Inter cerca la punta, Balogun sempre la priorità. Ne parla Marco Bovicelli in collegamento da Viale della Liberazione per Sky Sport 24: «Attaccante? Si punta su Balogun dell’Arsenal. In Community Shield ha fatto tribuna, vedremo se sarà convocato per la prima partita dei Gunners in Premier League. L’Inter ci ha sempre pensato, ma un’offerta ufficiale non è stata mai proposta, nonostante i contatti con l’Arsenal. Il Monaco si è mosso. Due aspetti: l’Arsenal parte da una base di 30 milioni a salire; la volontà del giocatore. Altri nomi? Beto dell’Udinese, che vale 35 milioni di euro, e Taremi, giocatore che può lasciare il Porto, ma c’è la concorrenza del Tottenham».