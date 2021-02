Baccin positivo al Coronavirus prima di Inter-Genoa: dirigenza, nuovo caso

Dario Baccin Inter

Baccin, vice direttore sportivo dell’Inter, è risultato positivo al Coronavirus prima della partita col Genoa. Si aggiunge ad Antonello, Ausilio, Marotta, all’avvocato Capellini e a un membro dello staff tecnico, che avevano contratto il contagio negli scorsi giorni (vedi articolo).

NUOVO CASO – Si comunica che Dario Baccin è risultato positivo al COVID-19 in seguito agli ultimi controlli effettuati nei giorni scorsi. Seguiranno da ora le procedure previste dal protocollo sanitario. Questo l’annuncio da parte della società dopo Inter-Genoa, partita alla quale ovviamente Baccin non ha potuto presenziare in tribuna essendo già in isolamento. Per tutto il gruppo squadra proseguiranno i test nel corso dei prossimi giorni.