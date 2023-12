Ausilio: «Vogliamo vincere, le altre si nascondono. Noi onesti»

Piero Ausilio non si è soffermato solamente sul mercato, ma ha continuato parlando di Scudetto e delle concorrenti in Serie A.

SCUDETTO – Piero Ausilio ha lanciato la sfida: «Non ci nascondiamo. Sappiamo perfettamente che l’Inter ha le qualità per quel tipo di ambizioni. Se dovessimo dire che lottiamo per il quarto posto non saremmo onesti con i tifosi e con la qualità dei calciatori. Da qui a vincere comunque passano tante cose, ad esempio le altre squadre che si nascondono di più e hanno tutte lo stesso obiettivo. Non posso immaginare che Juventus, Milan e Napoli inizino il campionato con l’obiettivo quarto posto. Noi non ci siamo mai nascosti, non vogliamo dichiararlo ogni tre settimane ma quello è l’obiettivo che abbiamo in testa. Se non riusciremo stringeremo la mano a chi ci riuscirà e lavoreremo per ricominciare l’anno prossimo. Ogni anno iniziamo con lo stesso obiettivo, ossia quello di vincere. Non esiste altra possibilità».

EUROPA – Il direttore Ausilio ha poi detto: «Siamo una squadra forte, completa, lo abbiamo dimostrato in campionato e in Champions League qualificandoci con due giornate d’anticipo. Le persone si sono dimenticate questo, rimangono soltanto le ultime ore con il pari con la Real Sociedad che viene definito disastro. L’Inter in realtà ha giocato le ultime due partite con serenità e tranquillità, siamo stati molto bravi prima e abbiamo preparato meglio il campionato. L’attacco? Ne abbiamo quattro, siamo contenti di quelli che abbiamo. Due giocano dall’inizio, due sono pronti a entrare. Abbiamo tra l’altro Mkhitaryan che è fortissimo e che a inizio carriera era soprattutto attaccante. Ci ha già giocato quindi e può essere il quinto»