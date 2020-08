Ausilio via dall’Inter? Valutazioni in corso da parte...

Ausilio via dall’Inter? Valutazioni in corso da parte sua e una richiesta – Sky

Ausilio potrebbe non restare come direttore sportivo dell’Inter. In attesa di capire il futuro di Conte (vedi articolo) potrebbero esserci dei cambi nella dirigenza: Gianluca Di Marzio, in collegamento da Lisbona per Sky Sport 24, parla di valutazioni da parte sua e di una richiesta di un altro club in Serie A.

LASCIA L’INTER? – Gianluca Di Marzio dà una novità da controllare nei prossimi giorni: «Piero Ausilio è ancora molto corteggiato dalla Roma. A prescindere da chi sarà l’allenatore, se Antonio Conte o Massimiliano Allegri, lui stesso nei prossimi giorni farà le sue valutazioni personali e professionali se continuare o no, al di là del contratto che lo lega appena firmato fino al 2022. Potrebbe esserci una situazione diversa per quanto riguarda Ausilio».