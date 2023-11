Ausilio: «Thuram dopo Lukaku al Chelsea. Marotta/Ausilio spero…»

Piero Ausilio parla su RadioTV Serie A della coppia Lautaro Martinez-Thuram e non solo. L’intervento del direttore sportivo dell’Inter.

ATTACCO – Piero Ausilio interviene: «Stanno funzionando benissimo Lautaro Martinez e Thuram, ma abbiamo anche Sanchez e Arnautovic e faranno bene. Thuram? La prima volta che ne ho parlato in società fu dopo la cessione di Lukaku al Chelsea. Giocava esterno alto, non era una prima punta e non sapeva di esserlo. Venne preso Dzeko a 0 perché ci mancava il secondo attaccante per completare il reparto. Ci mancava però qualcosa, lui era il prescelto. Si fece male, avevo parlato con Marcus e il papà e la trattativa andava spedita grazie a Mino Raiola, l’agente. La domenica precedente all’accordo definitivo ha subito la distorsione al ginocchio, quindi è saltato tutto. La base però è rimasta, il papà mi ha detto che siamo stati i primi a vederlo come punta»

Ausilio e le coppie

PORTIERI – Il direttore sportivo continua: «Sommer-Onana? Avevamo bisogno di certezze anche in virtù dell’addio di Handanovic. Avevamo deciso di cambiare per l’età anche Handanovic. Resterà con noi, c’è un progetto con noi per i prossimi due anni. Siamo voluti andare su qualcosa che non ci dava incertezze. Si poteva puntare su portieri più giovani per patrimonializzare il cartellino. Sommer ha dimostrato di sapere cosa fare, nelle trattative già si era preoccupato di parlare l’italiano. Un professionista pazzesco. Marotta/Ausilio spero sia una coppia che duri per tanto tempo. Il mercato è cambiato tantissimo, anche il posizionamento nel contesto internazionale. Noi, la Juve, il Milan e le altre big della Serie A. Siamo bravi ad anticipare i club più ricchi su alcuni giovani o a riportare ad alti livelli alcuni giocatori di questi club più ricchi. Soprattutto dalla Premier League ci sono ancora opportunità interessanti di questo tipo»