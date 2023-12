Ausilio: «Sommer all’Inter non a caso! Calhanoglu step, rinnovi…»

Ausilio ha parlato dell’Inter e di alcuni suoi protagonisti come Sommer, Calhanoglu ma anche Thuram. Poi una chiosa anche sul tema rinnovi.

BEL CALCIO − Piero Ausilio a Sky Sport sulla vittoria di ieri: «Indubbiamente grandi gol, ma soprattutto importanti. Conta vincere le partite e abbiamo vinto la partita giocando un bel calcio. Tappa molto importante perché vincere a Napoli non è mai facile, raramente abbiamo vinto negli ultimi anni. Partita che è valsa tre punti come varrà tre punti quella con l’Udinese. Inter più forte? Fatto bel lavoro, non era facile. Siamo un bel gruppo, c’è armonia, staff importante che va dal presidente a Marotta fino a Baccin e Zanetti. Pensiamo di aver fatto un bel lavoro, ma parlare oggi di cose legate al momento non mi piace. Vediamo alla fine com’è andata».

MERCATO − Ausilio su due protagonisti: «Sommer? Si sta bene all’Inter e Onana ha fatto bene all’Inter. Sommer non arriva per caso, lo seguivamo già da tempo come in passato. La sua volontà è stata determinante. Thuram? Evidente che con Lautaro Martinez stanno facendo grandi cose. Con lui siamo partiti tanti anni fa. C’era stata un’opportunità quando venne ceduto Lukaku al Chelsea, poi si infortunò. Ma ci siamo ritornati e a lui è piaciuto. Il mercato di gennaio non piace, oggi pensiamo di essere a posto in tutti i reparti. Il mister sta valorizzando tutti, la cosa più bella è questa. Il gruppo lavora ed è felice».

IN CASA − Ancora Ausilio: «Calhanoglu? Quando abbiamo dovuto sacrificare Brozovic eravamo certi di quello che avevamo in casa. Calhanoglu e anche Asllani. Già lo scorso anno avute risposte positive. Fatto ulteriore step. Rinnovi? Ci stiamo lavorando con calma e serenità. La volontà è di andare avanti insieme. Con Miki scadenza più imminente, stiamo lavorando. Ma faremo il possibile».