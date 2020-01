Ausilio, rinnovo con l’Inter a un passo! Sciolti gli ultimi dubbi – SI

Ausilio vicino al rinnovo di contratto con l’Inter. Questa volta ci siamo, secondo quanto svelato dal direttore di “TuttoMercatoWeb” e “Sportitalia” Michele Criscitiello

FIRMA VICINA – “Inter, ad un passo il rinnovo di Piero Ausilio. Rinnovo non scontato fino a qualche settimana fa“. Secondo Michele Criscitiello, il prolungamento del contratto in scadenza del Direttore Sportivo nerazzurro è stato in bilico nonostante fosse dato da più parti come imminente nei mesi scorsi. Ora però il dirigente interista sembra aver definitivamente incassato la fiducia di Antonio Conte, Beppe Marotta e della proprietà Suning. Di seguito il tweet del giornalista e direttore di “Sportitalia”.