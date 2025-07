Ausilio al raduno dell’Inter e arriva la richiesta per… Lookman!

Piero Ausilio è arrivato al raduno dell’Inter per il primo giorno di inizio lavori. Il DS nerazzurro, accolto dai tifosi, è stato incalzato da un coro per Ademola Lookman.

RICHIESTA DI MERCATO – Il raduno dell’Inter è appena iniziato e anche il Direttore Sportivo Piero Ausilio è appena arrivato ad Appiano Gentile. Il DS è stato ben accolto dai tifosi nerazzurri, presenti in massa all’esterno del centro sportivo nerazzurro. E mentre varcava i cancelli della struttura, il DS è stato raggiunto da un coro che sa di richiesta: “Portaci Lookman“. Non è un mistero che l’attaccante nigeriano sia il grande obiettivo del mercato estivo dell’Inter. Nelle ultime ore, i nerazzurri si stanno muovendo per un rilancio da presentare alla Dea (vedi articolo). Dalle parti di Appiano, sanno che Lookman è quel giocatore capace di scardinare le carte e far fare un ulteriore salto di qualità alla rosa di Cristian Chivu.

Ausilio al raduno Inter e al lavoro per Lookman: l’Inter sogna il grande colpo

OBIETTIVO – La settimana in arrivo sarà probabilmente fondamentale per definire una volta per tutte l’operazione Lookman. L’Inter, infatti, non vorrebbe tirare la cosa troppo per le lunghe. L’obiettivo è chiudere prima del prossimo weekend, in maniera tale da inserire il nigeriano subito in gruppo e renderlo partecipe del raduno precampionato.