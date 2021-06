Ausilio può godersi lo spettacolo della prima partita degli Europei direttamente sul posto. Il DS nerazzurro, come previsto, sta assistendo a Turchia-Italia e ha modo di monitorare più di un giocatore nel mirino dell’Inter

SCOUTING – La partita inaugurale di Euro 2020 presso lo Stadio “Olimpico” di Roma prevede parecchi addetti ai lavori in tribuna. Tra questi, anche il Direttore Sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, in compagnia del suo vice, Dario Baccin. Vedere dal vivo l’azzurro Nicolò Barella – per il momento Alessandro Bastoni è in panchina (vedi formazioni) – non è di certo l’unica attività in programma stasera. In campo, più lato Italia che lato Turchia, ci sono alcuni giocatori che l’Inter tiene sotto controllo da qualche mese. Giovani e anche meno giovani che potrebbero diventare occasioni di mercato low cost dopo gli Europei. Si parla solo di cessioni illustri, ma l’Inter con Ausilio in questo periodo sta programmando anche qualche acquisto. Sempre in silenzio. Ed è sempre calciomercato per l’Inter. Anche in Turchia-Italia di stasera.