Ausilio: «Moratti, Thohir e Zhang grazie! La tesi e gli inizi all’Inter»

Ausilio racconta il suo percorso di 25 anni con l’Inter. Il DS nerazzurro ha raccontato alla radio della Lega Serie A delle sue origini e del suo incarico. Durante la sua intervista, il DS ha raccontato anche di Thuram, nonché del tecnico Simone Inzaghi.

MATRIMONIO − Oltre alla vicenda Lukaku, Ausilio racconta il suo lungo rapporto con l’Inter: «Viviamo a ritmi che non permettono di rilassarti, ma è bello pensare anche a qualcosa di leggero ogni tanto. Il percorso è lungo, di fatica, sacrifici e tante cose, come giusto che sia. Per arrivare al livello dell’Inter attuale si deve passare attraverso un percorso bello, con staff importanti, con una proprietà che ha dato tante motivazioni e ha raccolto un’eredità importante, riuscendo ad essere vincente in pochissimo tempo. Ho iniziato 25 anni fa il mio percorso, facendo step che mi hanno formato e reso più forte. Oggi mi sento, anche per l’età che ho, solido, forte e competente per poter dare un contributo per una società così forte».

ORIGINI − Continua Ausilio: «Non ne avevo poster in camera, perché non avevo una camera. Sono orgoglioso perché so i sacrifici che hanno fatto i miei genitori. La mia infanzia è stata normalissima, con genitori operai e lavoratori. Ho finito gli studi velocemente nel 1998, poi sono arrivato a discutere la tesi in Giurisprudenza nel 2005 sotto minaccia perché avevo già iniziato a lavorare all’Inter. A 16 anni ero in prima squadra alla Pro Sesto, poi ho avuto una serie di interventi chirurgici e ho smesso. La fortuna è stata iniziare presto a frequentare gli ambienti del mercato con il presidente della Pro Sesto».

PRIMA PARTITA − Ausilio e i primi passi da dirigente: «Primo incontro con l’Inter? Ci fu una trattativa con il responsabile del settore giovanile di allora. Volevano iniziassi a tempo pieno, ma a me mancava un esame e riuscì a vincere la trattativa per un periodo part time di 6 mesi con 4 ore solo al pomeriggio, che poi si trasformavano sempre in 8-10. Ricordo la prima partita vera vista allo stadio con lo stemma dell’Inter era la finale di Coppa Uefa al Parco dei Principi Inter-Lazio. L’esordio da direttore sportivo lo ricordo con piacere, fu anche quello fortunato. Moratti mi fece chiamare mentre ero in Brasile, mi disse che voleva seguissi la squadra a Kiev nel 2010: fu decisiva anche per il Triplete. Da lì ho iniziato a seguire la prima squadra».

I PRESIDENTI − Ausilio ringrazia: «Devo moltissimo a Moratti perché mi ha fatto entrare all’Inter e mi ha permesso di crescere. Il vero cambiamento è arrivato con Thohir, che mi ha dato incarico da direttore sportivo. Poi sono stati momenti difficili, ma è stato importante avere la fiducia della famiglia Zhang e di Steven, che non è arrivato subito. Dal suo arrivo a Milano è iniziato un nuovo percorso e ho sentito nuova fiducia. Voglio ringraziarli tutti e tre».