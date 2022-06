Ausilio a Londra! Svolta affare Inter-Chelsea per Lukaku? Le ultime − Sky

Ausilio è a Londra. Il DS dell’Inter si trova al momento nella capitale inglese. Tutto subito rimanda all’affare Lukaku con il belga che sogna il ritorno in nerazzurro

AVVISTATO − Piero Ausilio si trova a Londra. Il DS dell’Inter è stato avvistato nella capitale inglese. Si accende subito il mercato e soprattutto la voce Romelu Lukaku. Come riporta Sky Sport, però, il tutto al momento non è da ricondurre all’operazione legata al belga. Infatti, il giocatore starebbe trattando da solo con il Chelsea. Ma la situazione rimane comunque da monitorare. Possibili altri affari in vista per l’Inter.