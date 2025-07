Ausilio: «Inter, pessimismo infondato. Lookman? Dipende da..»

Piero Ausilio, ospite a Villa Alpebella in occasione di un evento benefico, viene intercettato da Sky Sport. Il focus è tutto sul mercato dell’Inter, con le ultime indiscrezione su Lookman.

BILANCIO E ASPETTATIVE – Piero Ausilio dichiara: «Sarà una stagione all’insegna della continuità quella che vogliamo dare in termini di risultati, di prestazione. L’Inter deve sempre avere un obiettivo in testa: quello di competere ad altissimi livelli e cercare di disputare tutte le competizioni al meglio. L’abbiamo fatto anche in questa stagione, poi purtroppo non siamo riusciti a metterci la ciliegina. Ma non dimentichiamo che fare una finale di Champions League e arrivare secondi, a un punto da una squadra che ha meritato, non è poco. Essere sempre lì vuol dire essere una società e una squadra che ha voglia sempre di dimostrare il proprio valore e lo faremo anche quest’anno sicuramente».

Ausilio sul mercato dell’Inter: focus sull’obiettivo Lookman

IL MERCATO – Piero Ausilio prosegue spiegando: «Non so se è stata una cosa intelligente partir subito forte sul mercato perché poi vedo che c’è tanto pessimismo e in tanti si sono dimenticati che l’Inter ha già acquistato tre giocatori. Poi il riscatto di Zalewski, che ha dimostrato di meritare quest’opportunità, e abbiamo anche Pio Esposito, che è un ragazzo giovane emergente, molto valido, che farà sicuramente bene in un’Inter che vuole essere anche un po’ più giovane».

OBIETTIVI – Piero Ausilio continua: «Poi sono rimasti tutti gli altri quindi non vedo assolutamente l’Inter indebolita da un mercato che non è finito. Sappiamo cosa dobbiamo fare e dove migliorare. Tutto è stato concordato col presidente Marotta, con la società e anche con l’allenatore. C’è davanti un bel mese di lavoro per tutti. Vogliamo cominciare subito a far capire ai nostri ragazzi quali sono gli obiettivi, che non saranno mai inferiori a quelli che sono stati quelli degli anni passati».

LE INTENZIONI – Sulla voce di mercato più calda delle ultime ore, Piero Ausilio dichiara: «Lookman? Non è un mistero il fatto che lo abbiamo portato all’attenzione dell’Atalanta e dei dirigenti, con i quali abbiamo un ottimo rapporto anche di amicizia oltre che di rispetto per il grande lavoro che stanno facendo. Ci siamo sentiti, abbiamo comunicato loro quali erano le nostre aspettative e nulla di più».

LE INTENZIONI – Ausilio conclude: «Parliamo di un giocatore che a noi piace tanto e che vorremo sicuramente cercare di portare da noi. Ma è un giocatore dell’Atalanta e come tale è quella la controparte con cui bisognerà eventualmente trovare un accordo. Lookman non è un giocatore libero sul mercato. Quindi, al di là della volontà che ci può essere da parte nostra o della sua disponibilità, conta anche quello che l’Atalanta vuol fare. Cercheremo di capire se insieme c’è l’opportunità giusta per inserire questo ragazzo nella nostra squadra».