Ausilio: «Inter-Napoli non poteva andare meglio. Bellugi, qui per onorarlo»

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato di Mauro Bellugi e della vittoria della squadra nerazzurra sul Napoli.

BELLUGI – Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato a margine di un evento per l’intitolazione del liceo sportivo Brera-Lagrange a Mauro Bellugi. «Sono semplicemente qui per onorare una persona che ho avuto la fortuna di conoscere. Una persona dotata di una grandissima ironia. Una persona che amava la vita, che amava l’Inter. Mi ritengo fortunato ad averlo conosciuto ed è una persona che mi ha trasmesso davvero tanto. Sono qui perché è un’occasione anche questa per ricordarsi di una persona fantastica che ho avuto la fortuna di averla conosciuta e di averla vissuta. Ed oggi sono qui semplicemente per dare il mio contributo».

INTER-NAPOLI – Ausilio sulla vittoria di ieri della squadra nerazzurra sul Napoli. «È un bel lunedì per l’Inter per il bel risultato di ieri? Sicuramente, non poteva andare meglio. Un po’ di sofferenza alla fine, na questa è una cosa che fa parte del DNA dell’Inter. Se poi porterà a cose belle e successi, vale anche soffrire un po’ perché i grandi passano anche attraverso la sofferenza, il carattere e il rafforzamento di certe convinzioni che sicuramente tutti noi abbiamo».