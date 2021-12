Ausilio: «Inter, dipinto un quadro non aderente ai fatti. Mai persi d’animo»

Piero Ausilio ha rilasciato un’intervista a Sky Sport parlando dell’Inter. Questo un breve estratto delle parole del dirigente nerazzurro, in serata l’intervento completo

NON PERSI D’ANIMO − Ausilio ha raccontato brevemente il lavoro della società: «Non ci siamo mai persi d’animo, perdere le persone che hanno fatto il successo dell’Inter sembrava una montagna enorme da scalare. È stato dipinto come peggio rispetto a quelli che erano i fatti. Perdere Conte, Hakimi, Lukaku ed Eriksen ci poteva ammazzare ma non l’Inter».