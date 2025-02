Ausilio: «Frattesi? Lo penso all’Inter a lungo. Inzaghi? Anche dieci anni!»

Nella lunga intervista odierna, Piero Ausilio si sofferma anche sul futuro di Davide Frattesi e sul rinnovo di contratto di Simone Inzaghi. Di seguito le parole del direttore sportivo dell’Inter.

ASPETTATIVA – Piero Ausilio nell‘intervista a SportMediaset tocca anche uno dei temi più caldi del mercato invernale nerazzurro: «Frattesi ha un contratto ancora lungo nell’Inter. So benissimo che il ragazzo ha nella sua testa, e penso che per la qualità che ha sia anche dovuto e giusto, l’aspettativa di giocare di più. A gennaio c’è stato un passaggio con lui, sapevamo di qualche interesse da parte di qualche squadra, in particolare è evidente che da parte della Roma ci sia stato qualcosa».

Da Frattesi al rinnovo di Inzaghi: le motivazioni di Ausilio

VALUTAZIONI FUTURE – Piero Ausilio prosegue spiegando su Frattesi: «Ci siamo confrontati con lui e gli abbiam fatto capire che nell’Inter ci poteva essere un presente e soprattutto un futuro importante per lui. Giocare nell’Inter vuol dire giocare per vincere uno scudetto, giocare per essere stra competitivi in Champions League. C’è ancora una Coppa Italia, ci sono tante partite e sono sicuro che lui farà bene, così come nella Nazionale. Poi tutti insieme a giugno, finita la stagione, ci metteremo a fare delle valutazioni serenamente. Ma io voglio pensare Frattesi nell’Inter per ancora tanto tempo».

INTENTI COMUNI – Da Frattesi, poi, Ausilio passa a parlare del rinnovo di contratto di Simone Inzaghi: «Il rinnovo del mister è una cosa talmente normale e talmente facile da gestire perché di comune intenti. È successo già l’anno scorso dopo lo scudetto, non c’era nessuna fretta allora quando avevamo già stravinto lo scudetto con tre mesi d’anticipo. L’idea è sempre quella di arriva a fine stagione e fare la cosa migliore. Rinnovare di un solo anno è una cosa che permette a lui e a noi di essere sempre sul pezzo e con la testa piena di motivazioni».

L’OPZIONE MIGLIORE – Piero Ausilio conclude: «Simone Inzaghi probabilmente nell’Inter ci resterà anche dieci anni, ma è giusto che ogni anno lui, come Ausilio e Marotta, venga valutato per il lavoro e si senta nella condizioni di poter anche migliorare la propria posizione nell’Inter. Perché attraverso il rinnovo arrivano anche dei miglioramenti. Quello che è sicuro è che noi siamo stra contenti di lui. È l’allenatore migliore che l’Inter può e potrà a vedere e sono convinto che anche Inzaghi sia convinto che l’Inter sia il miglior club per lui oggi come nel futuro prossimo».