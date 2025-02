Ausilio elogia Oaktree: «Si è presentata al meglio all’Inter. Una cosa lo dimostra!»

Piero Ausilio ha pronunciato parole dense di ottimismo riguardo il futuro dell’Inter con Oaktree alla sua guida. Il direttore sportivo dei nerazzurri ha fatto riferimento all’acquisto di Petar Sucic, già definito a gennaio, per sostenere la sua tesi.

L’ELOGIO – Piero Ausilio ha rilasciato una lunga intervista a SportMediaset, nel corso della quale ha toccato molti temi concernenti il mondo Inter. Tra di essi anche quello del suo rapporto con il fondo Oaktree, da maggio alla guida della società nerazzurra. Il direttore sportivo del club meneghino, a tal proposito, ha utilizzato parole di grande stima e fiducia per il futuro: «Oaktree si è presentata nel migliore dei modi, con tatto e delicatezza e con rispetto della struttura che hanno trovato. Non ci sono particolari cambiamenti anche se hanno portato diverse innovazioni. Sanno qual è la storia dell’Inter. Sanno che deve essere sempre competitiva. Il loro supporto non mancherà mai. Lo abbiamo visto a gennaio con l’operazione Sucic in ottica futura».

Ausilio e la lunga avventura all’Inter

ESPERIENZA PROFESSIONALE – Ausilio ha poi effettuato un breve commento sui suoi decenni all’Inter, con diversi cambiamenti con i quali ha dovuto fare di volta in volta i conti: «Le ho passate tutte… per me una società, ma tante proprietà. Tutte sono state diverse tra di loro, ma molto stimolanti».