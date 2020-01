Ausilio dopo Londra: “Fiducia ma 0 novità! D’accordo con Conte. Se l’Inter…”

Ausilio – intervistato all’aeroporto di Linate come ripreso da “Sportitalia” – non riesce a dribblare i cronisti e rilascia una breve dichiarazione sull’Inter di Conte dopo il viaggio in quel di Londra. Aumenta la curiosità intorno ai nomi di Eriksen e Giroud

FIDUCIA E PAZIENZA – Appena sbarcato a Linate dopo la missione di mercato a Londra, Piero Ausilio non si sbilancia sulle strategie dell’Inter: «I tifosi devono avere fiducia in quello che sta facendo la squadra e in questi ragazzi, perché stanno cercando di fare il meglio e l’hanno dimostrato in tutte queste partite. Non ci sono aggiornamenti. Fiducia per Christian Eriksen e Olivier Giroud? Noi abbiamo fiducia in generale e non solo per questi due giocatori. Abbiamo fiducia nel lavoro che stiamo facendo, nel lavoro che stiamo facendo con il nostro allenatore e con i nostri calciatori. La cosa più importante è questa ed è quella che vale. Se c’è la possibilità di migliorare ancora di più questa squadra lo faremo. Le parole di Antonio Conte sulle idee brillanti con pochi soldi? Io sono sempre d’accordo con l’allenatore (sorride, ndr)». Queste le parole di Ausilio, che non si espone più di tanto in attesa di ulteriori novità (magari non solo da Londra…).