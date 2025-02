Ausilio: «Champions League all’Inter e scudetto al Napoli? Firmo solo in un caso!»

Champions League o scudetto? Piero Ausilio ha le idee chiare su cosa sceglierebbe per la sua Inter. Il direttore sportivo nerazzurro ha ovviamente una condizione però.

A BRUCIA PELO – Piero Ausilio, protagonista di un’intervista in esclusiva rilasciata a SportMediaset, ha trattato diversi temi legati all’ambiente Inter. Da possibili piste di mercato alla squadra sorteggiata quest’oggi per gli ottavi di Champions League. Restando sul tema europeo, il direttore sportivo nerazzurro ha risposto a una domanda a brucia pelo che ha a che fare anche con lo scudetto. Incalzato dal giornalista Alberto Brandi, Ausilio ha dichiarato: «Se ti chiedessi di firmare adesso la Champions League alzata dall’Inter e lo scudetto al Napoli, lo faresti? Sì, firmo. Ma firmo solo se c’è un trofeo. Altrimenti non firmo». Questa, dunque, la risposta definitiva del direttore sportivo dell’Inter, che preferirebbe ovviamente vedere la squadra di Simone Inzaghi alzare al cielo la Coppa dalle grandi orecchie della Champions League, anche se ciò vorrebbe dire dover rinunciare all’ambito scudetto della Serie A.