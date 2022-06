Ausilio, agenda piena di appuntamenti! Milenkovic-Inter: gli scenari

Il bliz londinese di Ausilio non è passato sicuramente inosservato. Il Ds dell’Inter ha un’agenda piena di appuntamenti. Dettate, intanto, le condizioni per Milenkovic

AGENDA FITTA − Secondo Marco Demicheli, di Sky Sport 24, blitz di Ausilio a Londra caratterizzato da diversi appuntamenti: «Missione londinese Ausilio? Vari appuntamenti in agenda, il primo ieri con Ramadani. Si sta cercando di capire le condizioni per arrivare al serbo. Interesse da tempo dell’Inter. Lui era in scadenza nel 2022, ha rinnovato fino al 2023. Partirà per una cifra contenuta. Arriverà un difensore visto l’arrivo di Ranocchia, magari due se dovesse esserci una cessione tra Skriniar e Bastoni».