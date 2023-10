Audero: «Il mio primo campo quello della parrocchia. Bei ricordi…»

Racconto emozionante quello di Emil Audero, che ripercorre la sua vita calcistica e privata su Inter TV. Le parole del secondo portiere nerazzurro, in prestito dalla Sampdoria, nel format “New Brothers”.

RICORDI – Emil Audero, fra le novità nerazzurre, si presenta meglio ai tifosi dell’Inter: «Ho cominciato a giocare a calcio quando avevo cinque anni. Quindi direi che ho fatto principalmente quello. All’inizio facevo anche un po’ di nuoto ma il calcio è sempre stato la disciplina sportiva principale. L’incoraggiamento a iniziare è venuto da parte di mia madre, che all’ennesimo vaso rotto in casa ha preferito mandarmi a giocare da un’altra parte. Non c’è mai stata quella fissa fin da bambino. Le cose sono arrivate perché tutto andava bene e andando avanti ho messo a fuoco quello che poteva essere il mio futuro».

Le origini e i ricordi d’infanzia di Audero

INSEGNAMENTI – Audero prosegue nel corso dell’intervista: «Della cultura indonesiana mi porto come mio bagaglio tante cose. Il fatto che io sia nato là per me significa tanto. Poi mio papà ha origini indonesiane e spesso e volentieri, se c’è la possibilità, torno a trovare lui, i miei parenti, i miei zii e i miei cugini. Ho iniziato a giocare fuori dalla porta, poi piano piano ho cominciato a provare il ruolo del portiere perché nella squadra del mio paese mancava. Poi le cose sono andate bene e quindi ho continuano. Il primo campo in cui ho giocato è stato quello della parrocchia, come veniva chiamato nel mio paese dove sono cresciuto. Ricordo quando siamo andati a comprare il primo paio di guanti e di scarpe. Sono quei bei ricordi che uno si porta dietro. Più si va avanti con la carriera calcistica e più si impara perché ogni anno si è davanti ad esperienza nuove e diverse. Non mi sento di dire che ci sia un insegnamento in particolare ma sono le esperienze personali che si affrontano nell’ambito quotidiano a fornire gli insegnamenti».

I benefici del gruppo e della determinazione

CONDIVISIONE – Audero termina così il suo racconto: «La mia collezione di vini? Questa passione nasce tramite amici appartenenti all’ambito della ristorazione e dell’enologia. È una passione che va ovviamente condivisa perché il vino e il cibo hanno un senso se vanno condivisi. Quando devi affrontare un rigore ci sono tante emozioni anche perché quel momento è veramente breve. Quello che uno si augura è sempre quello di poter salvare quella che è una situazione complicata per poter poi gioire subito dopo. Sono molto permaloso ma so affrontare le cose con una buona calma. Tre mie qualità come portiere? Ho buone letture di gioco, presenza e dominio dell’area ed elasticità. La vita da spogliatoio è tanto importante perché lo vivi quotidianamente. Quello che si crea con i compagni è un qualcosa che si porta anche in campo la domenica. Più si crea un bel gruppo e più si possono avere benefici in quello che è l’aspetto agonistico. Penso sia molto importante e va alimentato ogni giorno. Talento o determinazione nel calcio? Sono due cose che devono andare di pari passo ma forse alla lunga prevale la determinazione. Se hai talento e non hai determinazione tendi a non esprimere tutto quello che è il tuo talento. Se invece riesci ad avere quella giusta determinazione riesci anche a raccogliere più di quello che hai».