Atteso summit Inzaghi-Marotta ad Appiano Gentile: l’Inter non si nasconde!

Nelle prossime ore ci sarà un confronto tra Inzaghi e Marotta per fare il punto sulla situazione. L’Inter è in difficoltà e la dirigenza non si nasconde. Tempo di riflessioni

SUMMIT IN VISTA − Le cose all’Inter non vanno bene. L’ultimo KO a Udine ha messo ulteriormente a nudo le difficoltà di questa squadra. Dai giocatori a Simone Inzaghi, tutti sono finiti sul banco degli imputati. In particolare l’ex Lazio, finito nel mirino delle critiche dopo la discutibile gestione dei cambi alla Dacia Arena e per la lettura praticamente inesistente del match. Nella giornata di domani, come riporta sul proprio account Twitter il giornalista Franco Vanni, è atteso un summit in quel di Appiano Gentile. Inzaghi e Marotta a confronto per fare il punto sulla situazione. «Inzaghi e Marotta si sono sentiti al telefono e si vedranno giovedì alla Pinetina. Nessuno all’Inter nasconde i problemi, anzi. Ma Milan è a +2, Juve a -2 e tutto è aperto. La sosta ha due facce. Una brutta: 2 settimane per leccarsi ferite. Una bella: interrompe periodo no». Il tecnico non è a rischio ma occorre risollevarsi immediatamente.