Atletico Madrid-Inter, Inzaghi ritrova i leader. La probabile formazione

Simone Inzaghi pronto alla partenza per Madrid in vista del ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid. La sua Inter parte in vantaggio: ma nulla è scontato.

RITORNO – Con un campionato ormai in saccoccia e sempre più blindato, Simone Inzaghi si prepara alla delicata sfida di ritorno in Champions League contro l’Atletico Madrid. L’Inter arriva al Civitas Metropolitano da imbattuti in tutto il 2024, con 13 vittorie su altrettante partite giocate, di cui dieci in campionato. A Madrid si ripartirà dall’1-0 firmato da Marko Arnautovic nella gara di San Siro a metà febbraio. Simone Inzaghi dovrà fare a meno dell’austriaco che ha spianato la strada ai nerazzurri con un guizzo vincente davanti al pubblico di casa. Mentre rientrano a pieno regime Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu.

PRESENZA – Simone Inzaghi si affiderà ai suoi classici fidati: in porta indiscusso Yann Sommer, con Benjamin Pavard che riprende la maglia da titolare dopo aver riposato a Bologna. Insieme a lui anche Francesco Acerbi che ha superato lo stop fisico e Alessandro Bastoni. In cabina di regia Hakan Calhanoglu torna a prendersi il suo posto, coadiuvato da Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. Sugli esterni invece, spazio a Matteo Darmian e Federico Dimarco, sempre più imprescindibile l’ex Verona per il gioco di Inzaghi. In avanti invece, Marcus Thuram farà da spalla a capitan Lautaro Martinez.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.