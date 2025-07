Atalanta, non c’è Lookman! Primo indizio social?

Fa discutere, in senso buono per i tifosi interisti, l’assenza di Lookman nelle foto ufficiali dell’Atalanta che oggi ha presentato la seconda maglia.

FOTO – Nella giornata di oggi l’Atalanta ha presentato la nuova maglia di trasferta. Il club atalantino, come di consueto, ha usato l’immagine di alcuni suoi calciatori per promuovere il nuovo kit away. A catturare però l’attenzione del pubblico, è stata la presenza di un calciatore rispetto ad un altro. Tra i testimonial presenti, oltre a Scalvini, Hien e Scamacca, c’era anche Ederson, centrocampista orobico accostato spesso a Juventus e Inter. A fare più rumore invece, l’assenza – scontata – di Ademola Lookman. Il centrocampista nigeriano è finito ormai da qualche settimana nel mirino dell’Inter, con Marotta che ha offerto 40 milioni di euro ed è pronto a rilanciare.

Dal cuore di Bergamo per correre in tutto il mondo 🪽 Rising from Bergamo, running the world 🪽@NBFootball #GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/sFEFphtNzM — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 24, 2025