Atalanta-Inter, torna Skriniar dal 1′. Brozovic a riposo. Dubbio Lukaku – SM

Antonio Conte Inter

Atalanta-Inter è alle porte. Antonio Conte è pronto a lanciare Skriniar da titolare. A centrocampo possibile riposo per Brozovic, con Gagliardini che dovrebbe partire titolare. Lukaku in dubbio. Le ultime da “SportMediaset”

COSI’ IN CAMPO – Si avvicina il fischio d’inizio di Atalanta-Inter. Antonio Conte ed i nerazzurri, dopo la sconfitta contro il Real Madrid, vogliono ripartire in campionato. In difesa dovrebbe tornare Skriniar, che prenderà il posto di D’Ambrosio. Assieme a lui, a completare il reparto, ci saranno de Vrij e Bastoni. A centrocampo riposo per Brozovic: i titolari dovrebbero essere Gagliardini e Vidal con Barella che agirà da trequartista. Sugli esterni confermato Hakimi sulla destra, con Darmian titolare sulla corsia opposta. Le scelte in attacco dipenderanno dal recupero di Lukaku. Se il belga non volesse forzare, Conte dovrebbe confermare la coppia formata da Lautaro Martinez ed Ivan Perisic.