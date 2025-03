Atalanta e Inter, tanti duelli in campo ma uno spiccherà più di tutti!

Domani Atalanta-Inter, scontro diretto per la corsa al titolo. Sarà un match ricco di duelli, ma tra questi uno riserverà non poche scintille.

DUELLI – E contro il miglior bomber della Serie A, l’Inter cala il miglior marcatore possibile: ossia il Leone Francesco Acerbi. Domani sera Atalanta-Inter sarà, non solo lo scontro diretto valido per la corsa scudetto, ma anche una partita ricchissima di duelli. Quello in avanti tra Lautaro Martinez e Mateo Retegui, Marcus Thuram e Ademola Lookman, quello a centrocampo tra Nicolò Barella ed Ederson, nonché quello in panchina tra due amanti del calcio offensivo (come ribadito dallo stesso Simone Inzaghi davanti ai canali del club meneghino), come Inzaghi appunto e Gian Piero Gasperini. Ma tra questi duelli ne spicca un altro ravvicinatissimo: ossia quello tra Francesco Acerbi e Retegui. Due nazionali azzurri (un ex per la verità), che al Gewiss daranno vita ad un corpo a corpo di altissimo livello.

Acerbi-Retegui, scontro tra titani in Atalanta-Inter

SCONTRO TRA TITANI – Quando si parla di grandi bomber e di grandi sfide, ecco che il Leone Acerbi si prepara a mettersi l’elmetto e a lottare. Il difensore nerazzurro, 37 anni già compiuti, si troverà di fronte l’oriundo che sta dominando la classifica cannonieri del campionato. L’ex Genoa ha segnato ventidue gol, sette in più del diretto inseguitore Moise Kean. E rispettivamente nove in più di Marcus Thuram (13) e dodici in più di Lautaro Martinez (10). Insomma, quest’anno c’è solo un dominatore nell’area di rigore avversaria: è questo si chiama appunto Mateo Retegui. Acerbi è dunque chiamato ad una prova delle sue: di quelle alla Haaland, Osimhen o Lukaku per intenderci. Certo, rispetto a questi tre, Retegui ha caratteristiche diverse. Il nazionale azzurro ha meno prepotenza fisica e velocità, ma ha dalla sua un istinto unico sotto porta e nel lavorare con la squadra. Acerbi-Retegui sarà, probabilmente insieme a quello Hien-Thuram e Hien-Lautaro Martinez, il più scoppiettante della serata. Uno scontro tra titani!