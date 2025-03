Atalanta-Inter sospesa quasi 7 minuti per un malore! Gli ultimi aggiornamenti

Attimi di paura al Gewiss Stadium durante Atalanta-Inter, big match della 29ª giornata di Serie A. Nel secondo tempo, la partita è stata sospesa per sei minuti e mezzo a inizio ripresa a causa di un malore accusato da un tifoso sugli spalti del settore ospiti, occupato dai sostenitori nerazzurri interisti.

TIFOSO OSPITE – L’episodio si è verificato poco dopo il primo gol dell’Inter, segnato da Carlos Augusto al 50’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Hakan Calhanoglu. Immediatamente, l’attenzione di molti presenti si è spostata verso la tribuna, dove alcuni tifosi hanno iniziato a richiamare l’attenzione degli steward e dei sanitari presenti a bordo campo. L’arbitro ha così interrotto il gioco per permettere l’intervento dei soccorsi, mentre in campo i giocatori attendevano con apprensione il verdetto dei medici. Dopo alcuni minuti di tensione, il tifoso – un sostenitore interista – è stato trasportato in ospedale in ambulanza.

Gli aggiornamenti dopo Atalanta-Inter: come sta il tifoso

OGGI – Fortunatamente, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era cosciente al momento del trasferimento e non avrebbe subito conseguenze gravi. Si è trattato di uno svenimento improvviso, ma la situazione è stata gestita con tempestività dagli operatori sanitari presenti allo stadio. Dopo la ripresa del match, l’Inter ha mantenuto il controllo della gara, trovando nel finale il gol del raddoppio con Lautaro Martinez. Al di là del risultato, il pensiero di tutti è andato al tifoso colpito dal malore, con i presenti che hanno tirato un sospiro di sollievo per le buone notizie arrivate poco dopo.