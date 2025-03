Atalanta-Inter, risorse ridotte ma solide: Inzaghi sa su chi puntare!

Si entra sempre più nel vivo di Atalanta-Inter, sfida d’alta classifica alla quale Simone Inzaghi arriva con qualche assenza di troppo. Per l’allenatore nerazzurro, però, restano le certezze.

A CACCIA DI RISULTATI – Per la squadra di Simone Inzaghi è in arrivo un’altra gara spartiacque della stagione. Atalanta-Inter, in programma domenica sera al Gewiss Stadium di Bergamo, potrà dire tanto del cammino nerazzurro in campionato. Tre punti e una posizione separano le due squadre in classifica, osservate attentamente dal Napoli, che nel lunch match di domenica proverà a portare il risultato più utile alla corsa scudetto. Per questo motivo i nerazzurri non possono assolutamente abbassare la guardia, ritrovandosi a dover affrontare Atalanta-Inter con una serie di importanti assenze ma non privi di solide certezze.

Atalanta-Inter, Inzaghi a corto di uomini: restano le certezze!

LE SCELTE – Come Giampiero Gasperini, anche Simone Inzaghi si trova a fare la conta dei suoi uomini. L’ultimo periodo ha fatto scattare l’allarme dell’emergenza infortuni, con ben quattro giocatori fuori dalla portata del tecnico piacentino. Per Atalanta-Inter mancheranno all’appello Federico Dimarco, Piotr Zielinski, Matteo Darmian e Nicola Zalewski. A rischio forfait c’è anche l’ultimo degli infortunati, Stefan De Vrij. L’olandese potrebbe comunque accomodarsi in panchina, dando una risorsa in più a Inzaghi nel corso della partita. Pur avendo molti uomini fuori uso, fortunatamente il mister nerazzurro ha a disposizione quasi tutta la colonna portante della squadra per il fondamentale scontro diretto. Di seguito i calciatori a cui dovrebbe affidarsi dal primo minuto Inzaghi domenica sera.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mhikitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.