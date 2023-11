Atalanta-Inter, rientro rinviato per i 2 infortunati? Nuove date − Sky

Atalanta-Inter si avvicina e i nerazzurri stanno per finire il loro allenamento alla Pinetina. Focus sui due infortunati, Cuadrado e Arnautovic.

LE ULTIME − Verso Atalanta-Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi, come racconta Matteo Barzaghi – in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24 – stanno per terminare il loro allenamento al centro sportivo interista. Nessun aggiornamento rilevante per quanto riguarda i due infortunati, Marko Arnautovic e Juan Cuadrado. L’austriaco, che aveva messo come data di rientro l’8 novembre a Salisburgo, potrebbe invece aspettare la partita di campionato contro il Frosinone del 12 per rientrare in campo. Per il colombiano, difficile la sua presenza a Bergamo, tutto posticipato alla prossima settimana.