Atalanta-Inter, la probabile formazione: Inzaghi si porta un dubbio alla vigilia!

Simone Inzaghi mette a punto la probabile formazione di Atalanta-Inter: un dubbio che riguarda la difesa rimane fino alla vigilia della gara.

SFIDA D’ALTA CLASSIFICA – Grande attesa e tante aspettative intorno ad Atalanta-Inter, gara della ventinovesima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45. Non soltanto gli occhi del Napoli, ma anche quelli del resto del campionato, saranno puntati sul rettangolo verde di gioco del Gewiss Stadium, che ospiterà lo scontro diretto tra la prima e la terza in classifica. Giampiero Gasperini farà di tutto per provare a fermare e a raggiungere a quota 61 punti i nerazzurri di Simone Inzaghi. Dal canto suo, l’allenatore piacentino venderà cara la pelle pur di continuare il cammino in campionato e mantenere il predominio della vetta. Per questo nella probabile formazione di Atalanta-Inter si leggono i nomi degli uomini più fidati del “Demone”.

Atalanta-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

LE SCELTE – La probabile formazione nerazzurra di Atalanta-Inter non può che prevedere tutti i titolari o, almeno, quelli a disposizione. Simone Inzaghi, infatti, deve fare a meno di Federico Dimarco, schierando al suo posto a sinistra Carlos Augusto. Il resto del centrocampo presenta i soliti e fidati nomi, con qualche problema di troppo però in panchina. All’allenatore piacentino mancano ancora una serie di alternative e soluzioni a partita in corso importanti, come Piotr Zielinski e Nicola Zalewsky. In attacco torna la coppia dei sogni formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, dopo il turno di riposo in Champions League per l’argentino. L’unico dubbio di Inzaghi riguarda la difesa: il tridente titolare formato da Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni potrebbe essere modificato con il lancio di Aurel Bisseck dal primo minuto. Il ballottaggio verrà sicuramente risolto domani, in occasione dell’ultimo allenamento alla vigilia della gara. Di seguito il punto sull’intera probabile formazione.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram.