Atalanta-Inter, la probabile formazione: Inzaghi pensa a un cambio!

Meno di ventiquattrore all’importante scontro diretto. Nella probabile formazione di Atalanta-Inter potrebbe esserci un cambio deciso da Simone Inzaghi.

GRANDE ATTESA – Tanta tensione ma anche tanto entusiasmo in vista di Atalanta-Inter di domani sera. La posta in palio è alta per entrambe le squadre, che vogliono assolutamente conquistare una vittoria che direbbe tanto sulla corsa scudetto. La Dea non batte i nerazzurri di Simone Inzaghi da ben sette partite ed anche per questo i tifosi bergamaschi hanno iniziato a caricare la squadra di Giampiero Gasperini già dal pomeriggio della vigilia. In un clima così rovente, l’allenatore piacentino non può che scegliere di presentarsi al Gewiss Stadium con l’artiglieria pesante. La probabile formazione di Atalanta-Inter di Inzaghi, infatti, è praticamente la migliore possibile e già scritta da giorni. C’è un solo cambio in vista che potrebbe modificarla a poche ore dallo scontro diretto.

Atalanta-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

LA DECISIONE – Nonostante gli infortuni e il calendario spaventoso degli uomini di Inzaghi, la probabile formazione di mister Inzaghi per Atalanta-Inter prevede quasi tutti i titolarissimi. A partire dai pali, dove c’è la conferma del rientrante Yann Sommer, a finire all’attacco. Il duo offensivo sarà guidato dall’inseparabile coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Solo a centrocampo ci sarà la valida l’alternativa Carlos Augusto al posto del titolare Federico Dimarco, ancora fermo a causa dell’infortunio. E in difesa? Proprio lì resta l’unico dubbio di Inzaghi, che però sembra ormai quasi sciolta. A completare il terzetto difensivo al fianco di Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, infatti, sembra essere Aurel Bisseck. Un cambio rispetto all’iniziale probabile formazione che prevedeva la presenza di Benjamin Pavard.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.