Atalanta-Inter Primavera, nerazzurri sotto dopo 45′: Casadei pericoloso

Termina 1-0 Atalanta-Inter Primavera il primo tempo. I nerazzurri sono passati svantaggio subito ma hanno provato a reagire. Bisogna continuare a premere

SVANTAGGIO − L’Inter Primavera chiude il primo tempo in svantaggio causa una rete nei primi minuti della Dea. I ragazzi di Cristian Chivu non partono neanche male andando vicino alla rete dell’1-0 al 6′ con Casadei, che sbaglia clamorosamente un invitante pallone di Carboni. La doccia fredda per l’Inter arriva quattro minuti più tardi. Ottima accelerazione dell’Atalanta che approfitta di una difesa nerazzurra non attentissima e con Sidibe si porta in vantaggio. L’Inter prova a reagire al 24′ con Jurgens, la cui conclusione viene però murata dalla retroguardia bergamasca. Alla mezz’ora, i nerazzurri rischiano di subire la seconda rete dopo un’improvvida uscita di Rovida. Per sua fortuna, decisivo l’errore di Pagani. Nel finale doppia occasione per Casadei che però non riesce a traffiggere l’estremo difensore avversario Sassi.