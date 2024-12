Atalanta-Inter Primavera, formazioni ufficiali: in panchina un top!

Atalanta-Inter Primavera, formazioni ufficiali appena diramate dalle due squadre. Sfida tutta a tinte nerazzurre con i ragazzi di Andrea Zanchetta, che puntano a confermarsi dopo le due vittorie consecutive contro Torino in campionato e Bayer Leverkusen in Youth League.

LA SFIDA – Riecco il campionato dell’Under-20. L’Inter Primavera scende in campo per giocare contro l’Atalanta per la sua quattordicesima giornata del torneo. I nerazzurri sono reduci da due vittorie consecutive, rispettivamente contro Torino in campionato e Bayer Leverkusen in Youth League. L’obiettivo è quello di confermare questo ottimo trend della squadra di Andrea Zanchetta, che si trova quarta in classifica a quota 27 punti, a meno tre dalla Fiorentina capolista. L’Atalanta, invece, è quattordicesima con appena 15 punti messi in cascina. Di seguito le formazioni ufficiali della partita tra Atalanta e Inter, con le scelte dei due allenatori. Qualche primavera potrebbe essere convocato anche per la sfida di lunedì della squadra di Simone Inzaghi a Roma contro la Lazio. In panchina Thomas Berenbruch.

Atalanta-Inter Primavera, formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori

ATALANTA: Zanchi; Gobbo, Simonetto, Riccio, Bonanomi, Tavanti, Steffanoni, Armstrong, Bonsignori, Michieletto, Ramaj.

In panchina: Sala, Ghezzi, Isoa, Mencaraglia, Baldo, Bilac, Arrigoni, Camara, Idele, Maffesoli, Bovo.

Allenatore: Marco Zanchi

INTER: Calligaris; Aidoo, Zanchetta, Alexiou, Quieto, Spinacce, Venturini, Motta, Re Cecconi, Topalovic, De Pieri.

In panchina: Zamarian, Michielian, Maye, Berenbruch, Zarate Hidalgo, Lavelli, Kangasniemi, Bovo, Della Mora, Zouin.

Allenatore: Andrea Zanchetta