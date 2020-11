Atalanta-Inter: Lukaku recuperato, le scelte di Conte per l’attacco – Sky

Romelu Lukaku

Atalanta-Inter di domani pomeriggio con un recupero importante per i nerazzurri. Romelu Lukaku infatti è a disposizione e Antonio Conte ha diverse possibilità di scelta per l’attacco

In Atalanta-Inter di domani pomeriggio ci sarà una freccia in più all’arco di Antonio Conte, l’ariete Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha infatti recuperato dal problema fisico che lo ha costretto a saltare le ultime sfide contro Parma e Real Madrid e sarà a disposizione. Antonio Conte dovrà quindi fare delle scelte in attacco, ma visto il problema è difficile che il tecnico decida di rischiare Lukaku fin dall’inizio, si va quindi verso un attacco composto da Sanchez e Lautaro Martinez con il belga pronto a subentrare. A riferirlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport”.