Atalanta-Inter, Lukaku lavora per esserci: domani una decisione – Sky

Romelu Lukaku

Atalanta-Inter di domenica pomeriggio diventa una corsa contro il tempo anche per Romelu Lukaku. L’attaccante belga vuole esserci a tutti i costi e continua a lavorare sodo, la decisione definitiva sarà presa domani. Il punto di Andrea Paventi per “Sky Sport 24”

LUKAKU LAVORA PER ESSERCI – Romelu Lukaku non vuole mancare l’appuntamento con Atalanta-Inter e lavora sodo per convincere Antonio Conte ad aggregarlo al gruppo. La decisione sarà presa soltanto domani dopo l’ultimo allenamento: «Oggi Lukaku ha lavorato a parte, non col gruppo. Da quello che ci raccontano ci sono sensazioni positive. Credo che tra oggi e domani si faranno delle valutazioni per portarlo almeno in panchina. Ha sempre meno fastidio ma ancora non può forzare e c’è poco tempo. Decideranno domani tutti assieme, giocatore, staff e tecnico».