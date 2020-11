Atalanta-Inter, Lukaku ci proverà: Conte ha una soglia di rischio – Sky

Romelu Lukaku

Atalanta-Inter di domenica sera vedrà i nerazzurri probabilmente ancora privi di Romelu Lukaku. L’attaccante belga però si allena e ci prova, Antonio Conte ha una soglia sopra cui rischierà il suo utilizzo

Atalanta-Inter di domenica sera potrebbe essere la terza gara consecutiva che i nerazzurri affronteranno senza Romelu Lukaku, ancora alle prese con un problema muscolare, ma l’assenza del centravanti belga non è da dare per scontata. Secondo Andrea Paventi per “Sky Sport” Lukaku si sta allenando con sedute individuali e prova a fare di tutto per mettersi a disposizione. Saranno decisivi i prossimi due allenamenti, la sensazione è che se Lukaku riuscirà ad arrivare almeno al 60% Conte lo manderà in campo: questa sarebbe la soglia di rischio che tecnico e giocatore sono disposti ad accettare.