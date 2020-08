Atalanta-Inter, la scelta di formazione in difesa fra Godin e Skriniar – SM

Verso Atalanta-Inter, in programma questa sera alle 20:45 (QUI le probabili formazioni), la squadra di Antonio Conte se la vedrà contro i nerazzurri allenati da Gian Piero Gasperini per la lotta per il secondo posto. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, il tecnico avrebbe già deciso chi mandare in campo tra Diego Godin e Milan Skriniar nella formazione titolare.

LE ULTIME – Per Atalanta-Inter, secondo quanto riportato da “Sportmediaset” Antonio Conte avrebbe scelto di puntare su Diego Godin nella formazione titolare per completare la difesa con Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Panchina dunque per Milan Skriniar: esclusione dettata da scelte di mercato? Il suo nome negli ultimi giorni è stato accostato al Tottenham e non solo.