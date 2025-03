Atalanta-Inter, Inzaghi e la scelta sul ritiro: definito il programma della vigilia

Ci avviciniamo ad Atalanta-Inter: domani sarà la vigilia dello scontro diretto fra le due squadre nerazzurre. Di seguito il programma deciso da Simone Inzaghi per le prossime ore.

GUARDIA ALTA – Si procede spediti verso Atalanta-Inter, fondamentale gara del weekend della ventinovesima giornata. In ottica scudetto, infatti, lo scontro diretto fra la prima e la terza in classifica inciderà tantissimo sul proseguo della stagione. Per questo ad Appiano Gentile, dove in questi giorni è avvenuta la preparazione, la concentrazione è più alta del solito. A due giorni dal big match, in programma domenica sera al Gewiss Stadium di Bergamo, Simone Inzaghi definisce il programma della vigilia e del giorno della sfida.

Verso la vigilia di Atalanta-Inter: il programma deciso da Inzaghi per le prossime 48h

IL PROGRAMMA – La giornata di domani, vigilia di Atalanta-Inter, è particolarmente attesa perché nell’allenamento previsto nel pomeriggio potranno essere sciolti gli ultimi dubbi di mister Inzaghi. Uno riguarda la disponibilità e la presenza in panchina di Stefan de Vrij e l’altro un ballottaggio in difesa. Dopo l’ultima seduta di lavoro utile prima dello scontro diretto, il gruppo nerazzurro resterà ad Appiano Gentile. Inzaghi, dunque, sceglie di far trascorrere la notte in ritiro ai suoi uomini, per poi partire domenica mattina stesso alla volta di Bergamo, considerando la vicinanza della meta della trasferta. Lì i nerazzurri pranzeranno e trascorreranno le ultime ore di ritiro, prima di spostarsi nel tardo pomeriggio verso il Gewiss Stadium dove dovranno scendere in campo per disputare Atalanta-Inter. Queste le ultime novità raccontate da Matteo Barzaghi, in collegamento con Sky Sport, sulle prossime 48 ore dei nerazzurri di Inzaghi.