Atalanta-Inter scontro fondamentale: una certezza da ritrovare

Atalanta-Inter di domenica sera (ore 20.45) è un altro scontro diretto nella corsa Scudetto. Gli uomini di Simone Inzaghi dovranno puntare al risultato massimo lavorando su una certezza del passato.

SCONTRO AL VERTICE – A due settimane di distanza dalla sfida col Napoli arriva Atalanta-Inter, il secondo scontro diretto per lo Scudetto 2024/25. La sfida del Gewiss Stadium arriverà alle 20.45 di domenica, a chiudere la ventinovesima giornata di questa Serie A. Pertanto entrambe le squadre conosceranno il risultato di Venezia-Napoli (domenica alle 12.30) e sapranno se i partenopei saranno a metà (come ora) o dovranno essere ulteriormente inseguiti. E per l’Inter questa partita sarà ancor più cruciale, considerando un pessimo trend di questa stagione.

TREND DA INVERTIRE – Tra i problemi evidenziati dall’Inter in questa stagione c’è sicuramente il pessimo andamento negli scontri diretti. Contro Juventus, Milan e Napoli, i nerazzurri hanno raccolto la miseria di 4 punti su 12 disponibili tra andata e ritorno. Contro i 14 della scorsa stagione negli stessi doppi incroci. Un dato che si traduce facilmente nel solo punto di vantaggio dell’Inter in testa alla Serie A. E che favorisce una corsa a tre ancora così aperta a dieci giornate dal termine. Ma in tutto ciò c’è un’eccezione.

CERTEZZA DA CONFERMARE – L’Inter ha sempre sofferto nei big match di questa stagione, tranne contro l’Atalanta. In due sfide stagionali, altrettante vittorie per Simone Inzaghi, per di più senza mai subire gol e segnandone 6 complessivi. La vittoria in campionato per 4-0 risale al 30 agosto, mentre quella in Supercoppa Italiana allo scorso 2 gennaio. Questi precedenti non scenderanno in campo domenica sera, ma giocano un ruolo fondamentale dal punto di vista mentale. I giocatori dell’Inter devono ricordarsi di questo storico per mantenere la consapevolezza di come sono in grado di imprimere la propria qualità contro chiunque, anche contro l’Atalanta che arriva dalla vittoria per 4-0 contro la Juventus. Vincere domenica a Bergamo è fondamentale per mantenere il vantaggio in classifica e arrivare alla sosta per le Nazionali da capolista, considerando il delirio di calendario al rientro dalla pausa.