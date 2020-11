Atalanta-Inter, due ballottaggi a centrocampo. Sanchez titolare? – SM

Antonio Conte Inter

Atalanta-Inter è alle porte. Due dubbi a centrocampo per Antonio Conte. Torna Skriniar. Sanchez, che ha smaltito l’infortunio, potrebbe partire titolare. Le ultime da “SportMediaset”

COSI’ IN CAMPO – Si avvicina il fischio d’inizio di Atalanta-Inter. Alcuni i dubbi di formazione per Antonio Conte. In difesa dovrebbe tornare Skriniar, che prenderà il posto di D’Ambrosio. Assieme a lui, ci saranno de Vrij, nuovamente al centro della difesa, e Bastoni. A centrocampo due ballottaggi: si contendono una maglia da titolari, accanto a Vidal con Barella che agirà da trequartista, Brozovic e Gagliardini. Sugli esterni confermato Hakimi sulla destra, con Darmian e Young in ballottaggio per il posto da titolare sulla corsia opposta. In attacco, in attesa di capire le condizioni di Lukaku, dovrebbe tornare Sanchez dal 1′ accanto a Lautaro Martinez, con Perisic inizialmente seduto in panchina.