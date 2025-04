Assenze Bayern Monaco cosa? Dopo Dumfries anche Dimarco! La scelta di Inzaghi

Nelle ultime ore l’attenzione si è concentrata tutta sulle assenze del Bayern Monaco, tra Neuer, Musiala, Davies e Coman. Ma anche l’Inter non sorride: Simone Inzaghi dovrà rinunciare a due titolarissimi sugli esterni proprio nel momento clou della stagione. Dumfries è infortunato mentre Dimarco non è al meglio.

ASSENZE PESANO – Non un dettaglio da poco, considerata l’importanza della partita. Dopo Denzel Dumfries titolare a destra e infortunato per tanto tempo, Simone Inzaghi dovrà fare a meno anche di Federico Dimarco, che però almeno sarà in panchina. Questa conferma arriva a poche ore dall’inizio della sfida valida per i quarti di finale, confermando le sensazioni di Inzaghi espresse ieri in conferenza stampa. L’esterno sinistro non è ancora al meglio e il rischio di forzare potrebbe portare a un’assenza prolungata, come accaduto proprio a Dumfries. Meglio non rischiare, dunque, anche in vista di un calendario fitto e delicato. Il piano è chiaro: gestire il minutaggio di Dimarco per evitare guai peggiori.

Inter anche senza Dimarco: chi sceglie Inzaghi?

A SINISTRA – A prendere il suo posto sulla corsia mancina sarà ancora una volta Carlos Augusto, mentre a destra agirà Matteo Darmian. L’Inter si affiderà dunque alle alternative obbligate, ma non potrà contare sull’imprevedibilità e la spinta offensiva che Dimarco e Dumfries garantiscono nelle serate importanti. L’alternativa di Carlos Augusto in panchina sarà Nicola Zalewski o, all’occorrenza, lo stesso Dimarco ma con un minutaggio limitato.

NON SOLO BAYERN – È giusto, quindi, riequilibrare il racconto della vigilia: se il Bayern Monaco ha l’infermeria piena, anche l’Inter presenta defezioni pesanti. Due assenze che cambiano il volto della squadra e che impongono a Inzaghi una gestione accorta delle forze e delle soluzioni in corso d’opera. A Monaco non ci saranno solo i titolarissimi: servirà l’apporto di tutta la rosa.