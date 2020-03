Assemblea straordinaria saltata. Marotta: “Per ora Ã¨ cosÃ¬. Dopo parleremo”

Assemblea straordinaria saltata. Marotta: “Per ora è così. Dopo parleremo”

Marotta si trova a Roma per prendere parte al consiglio di Lega, mentre l’assemblea straordinaria prevista per le ore 12.00 è saltata, come annunciato “Sky Sport 24”. L’amministratore delegato dell’Inter, oltre a commentare il quasi certo rinvio di Napoli-Inter (vedi articolo), parla della situazione generale

SALTATA – Non saltano solo le partite di Serie A e Coppa Italia, ma anche l’assemblea straordinaria per il nuovo calendario che comunque è stato deciso (vedi articolo): “Era prevista un’assemblea straordinaria per le ore 12.00 che però, come previsto (vedi articolo), è saltata. Ora è in corso il consiglio di Lega. Tra gli altri, è giunto anche Beppe Marotta“.

SITUAZIONE ATTUALE – Marotta al suo arrivo ha dichiarato ai microfoni dei giornalisti presenti: «Ci stiamo adeguando tutti? Eh, per ora è così. Tutti, vediamo. Ora facciamo la riunione e poi diremo qualcosa».