Assemblea Lega, l’arrivo di Marotta! Attesa svolta sul fronte Lookman

Il Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta è arrivato in Lega per partecipare all’Assemblea nella quale avrà modo di incontrare direttamente l’AD bergamasco Luca Percassi: al centro dei discorsi l’affare Ademola Lookman.

LA NOTIZIA – Giuseppe Marotta, Presidente dell’Inter, è appena arrivato in sede per prendere parte all’Assemblea di Lega nella quale avrà anche la possibilità di discutere del caso Lookman. Il calciatore dell’Atalanta, che spinge per trasferirsi al Club nerazzurro in questa finestra estiva di mercato, rappresenta infatti l’assoluta priorità dell’Inter per completare il suo reparto offensivo attraverso una figura dotata di quel dinamismo e di quell’estro spesso mancati nelle ultime stagioni. L’occasione per parlare del calciatore nigeriano è ghiotta, considerando la contestuale presenza di Luca Percassi, AD del Club bergamasco, nella seduta di oggi 29 luglio dell’Assemblea di Lega Serie A.

Marotta e l’auspicio da soddisfare nell’Assemblea di Lega odierna: Lookman nel mirino!

LE DICHIARAZIONI – Marotta si è così pronunciato – nella conferenza stampa di presentazione della stagione 2025-2026 dei nerazzurri – a proposito del possibile affare con l’Atalanta: «Non nascondo che un elemento importante sia Lookman, che su indicazione dell’area tecnica – quindi anche dell’allenatore – è un giocatore che non scopriamo noi. Penso sia sul taccuino di tutti i direttori sportivi, non solo italiani ma anche europei. Comunque, oggi Lookman è un giocatore dell’Atalanta. All’Atalanta va il massimo rispetto, ci mancherebbe che noi dovessimo fare azioni di ostruzionismo. Abbiamo un rapporto ottimo con la famiglia Percassi e con la nuova proprietà. Non nascondo che con Luca Percassi qualche parola l’ho scambiata, questa fa parte della logica, bisogna sempre alzare l’asticella e non aver paura di chiedere giocatori bravi».