Assemblea Juventus, domanda choc: «Marotta League regolare?»

Durante l’assemblea degli azionisti in casa Juventus è stata posta una domanda surreale al presidente bianconero Ferrero, in merita alla presunta e fantomatica Marotta League.

INCREDIBILE – Agli “imbecilli” non c’è rimedio! Incredibile quanto successo poco fa, durante l’assemblea degli azionisti della Juventus. Secondo quanto riferito dal giornalista Giovanni Capuano, presente appunto all’Allianz Stadium per assistere alla riunione, un’azionista della società bianconero avrebbe riferito al presidente Gianluca Ferrero e all’AD Maurizio Scanavino, la seguente domanda: «Voglio chiedervi, voi pensate che la Marotta League sia regolare?». Una domanda da bar sport surreale e scioccante, che fotografa l’ossessione del mondo bianconero nei confronti dell’Inter. Domanda peraltro posta in un contesto totalmente sbagliato e fuori luogo. Incredibile! Ma non c’è da meravigliarsi…

Marotta League anche nell’assemblea azionisti della Juventus

TEORIA DEL COMPLOTTO – Un’ossessioni incredibile quella del mondo bianconero nei confronti dell’Inter. La domanda rivolta dall’azionista è clamorosamente insensata e inadatta in un contesto poi di questo tipo. Ma, dopo le “battaglie” della cosiddetta Fondazione bianconera, sempre contro il club nerazzurro, non c’è ormai nulla da meravigliarsi. Quando il lupo non arriva all’uva dice che è acerba. Ecco, quando lo juventino (o lo sconfitto) non arriva al successo, allora tira fuori fantomatiche teorie del complotto. E sempre Marotta League…