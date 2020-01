Asse Juventus-Psg, i bianconeri si sono informati anche su Icardi – TS

“Tuttosport” riporta che la Juventus non ha perso di vista Icardi. I bianconeri nei contatti col Psg si sono informati sulla situazione del bomber.

CONTATTI – Lo scambio De Sciglio-Kurzawa è saltato ma i contatti tra Leonardo e Paratici possono portare frutti. Quello che non si incastra oggi (gennaio), magari andrà a buon fine in futuro (estate). Ma soprattutto, come filtra da fonti francesi, i dirigenti di Juventus e Paris Saint Germain hanno ragionato su più argomenti nei contatti delle ultime settimane. E tra una chiaccchierata e l’altra per mettere a punto l’incastro tra terzini, poi sfumato perché Paratici non si è voluto privare del prezioso jolly azzurro per il finale di stagione, sono spuntati anche altri nomi. Compreso quello di Mauro Icardi.

ICARDI NEI RADAR – La Juventus si è informata sulla situazione del bomber argentino e non solo su di lui. Nessuna offerta o trattativa. Un aggiornamento che rientra nelle normali dinamiche di mercato tra dirigenti, a maggior ragione visti gli ottimi rapporti tra Paratici e Leonardo. Quando quest’ultimo era di scrivania al Milan – estate 2018 – i due dg si inventarono la maxioperazione Bonucci-Caldara-Higuain. Lo scorso agosto, col ritorno del brasiliano sotto alla Tour Eiffel, Paratici e Leonardo hanno tentato il baratto Meunier-De Sciglio prima e quello di questi giorni tra Kurzawa e l’ex rossonero. Questione di feeling, ma soprattuto di esigenze re- ciproche. Un po’ per gli ingaggi e un po’ per le ambizioni tanto i giocatori della Juventus quanto quelli del Psg hanno un mercato ristretto a pochissimi top club e proprio per questo a volte possono nascere delle opportunità.

RISCATTO O NO? – Attualmente Icardi è di proprietà dell’Inter, ma il Psg in estate trasformerà il prestito in acquisto riscattando il giocatore. Il prezzo è già fissato (70 milioni) ed è tutt’altro che alto visto il valore e la stagione che sta disputando il 26enne di Rosario, protagonista come sempre a suon di gol (17 tra campionato e coppe). A Parigi sono contentissimi di Icardi e hanno intenzione di comprarlo dall’Inter. Il prezzo è vantaggioso e, con Edinson Cavani in uscita, un erede migliore dell’ex Barcellona e Sampdoria non esiste. Icardi a Parigi si sta trovando bene e ha detto più volte di voler restare. Il mercato, però, è il regno dell’imprevedibile. E siccome la moglie-agente Wanda Nara e i bambini sono rimasti a vivere a Milano, nei salotti francesi non sono tutti convinti che il matrimonio si celebrerà sicuramente. Qualche dubbio esiste. Sicuramente è presto per fare previsioni, ma una cosa è certa: se Icardi nei prossimi mesi dovesse decidere di tornare in Italia, la Juventus – cessioni permettendo – un pensierino su di lui tornerà a farlo.

ATTESA JUVENTUS – Quello che succederà il prossimo giugno non si può ancora sapere: è troppo presto. Il nome di Icardi, però, non è stato depennato alla Continassa. È un po’ come fosse in un cassetto in attesa di capire cosa decideranno il Paris Saint Germain, il giocatore e Wanda Nara. Per i parigini, visto il prezzo, il riscatto è un affare a prescindere. Ma se a Icardi venisse nostalgia dell’Italia, per la Juventus sarebbe meno complicato aprire un tavolo col Psg rispetto a quanto successo in passato con i nerazzurri. In Francia hanno già ipotizzato una rosa di nomi (Dybala e Pjanic) gradita ai parigini. Sembra ancora troppo presto per questi passi dal momento che, ora come ora, l’obiettivo del Psg è quel- lo di andare avanti con Icardi. Quando finisce un mercato, però, ne inizia un altro. E la sensazione, visto il tentativo fatto per Haa- land (poi andato al Borussia Dortmund), è che la Juventus valuterà un rinforzo Under 30 anche in attacco.